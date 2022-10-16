صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد قيادته ليفربول للفوز على مانشستر سيتي

دخل النجم المصري محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على ضيفه مانشستر سيتي 1-0، اليوم الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 ليمنح فريقه 3 نقاط كان في أمس الحاجة لها.

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وبحسب شبكة "أوبتا"، أصبح صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري، ينجح في تسجيل 100 هدف على الأقل بالقدم اليسرى، وذلك بعد روبي فاولر الذي سجل 105 أهداف.

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فيما قالت شبكة "سكواكا": "لا يوجد سوى اثنين من اللاعبين تمكنا من التسجيل في 4 مباريات متتالية على أرضهما أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وهما جيمي فلويد هاسيلبانك وصلاح".



كما بات صلاح ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ"، بقميص ليفربول برصيد 121 هدفا متخطيا ستيفن جيرارد صاحب الـ120 هدفا، وخلف روبي فاولر الذي أحرز 128 هدفا لـ"الريدز".

ومنذ انضمام صلاح لليفربول في عام 2017، بات أكثر اللاعبين تسجيلا في شباك "السيتي" برصيد 9 أهداف، وذلك بحسب "سكاي سبورتس".

المصدر: وكالات