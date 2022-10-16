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بسب لقطة صلاح.. طرد كلوب من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

الرياضة

بسب لقطة صلاح.. طرد كلوب من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)
AP
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تلقى مدرب ليفربول، يورغن كلوب، بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة فريقه ومانشستر سيتي، اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه كلوب، بسبب اعتراضه الشديد على عدم حصول فريقه على مخالفة في التحام لاعب خط وسط نادي مانشستر سيتي، برناردو سيلفا، مع نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح.

يذكر أن صلاح قاد ليفربول للفوز على "السيتي" بهدف دون رد، بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 76 بعدما تلاعب بكانسيلو وانفرد بإديرسون مسددا كرة متقنة سكنت الشباك.

المصدر: وكالات

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