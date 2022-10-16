شاهد.. صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على ضيفه مانشستر سيتي بهدف دون رد، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

ويدين ليفربول بالفضل في هذا الفوز لصلاح، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.

وجاء الهدف عندما أرسل حارس ليفربول، أليسون كرة سريعة للأمام في تجاه صلاح، حيث تخلص هذا الأخير من رقابة جواو كانسيلو، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

هدف الاسطورة المصرية محمد صلاح في شباب مان سيتي 🔴pic.twitter.com/dadiaOCKTI — Salman (@lfcsalman) October 16, 2022

Liverpool 1-0 Manchester City



Goal Mo Salah. pic.twitter.com/BVcfph913n — Fast GøaIs. (@iF29s) October 16, 2022

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 13 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال.

المصدر: RT