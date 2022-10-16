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رونالدو يهز شباك نيوكاسل بطريقة "غير شرعية" والحكم يعاقبه (فيديو)

الرياضة

رونالدو يهز شباك نيوكاسل بطريقة
AP
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سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا بطريقة "غير شرعية"، خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد وضيفه نيوكاسل، اليوم الأحد، في الجولة الـ11 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 48، أطلق الحكم صفارته لاحتساب ضربة خطأ غير مباشرة لصالح نيوكاسل، بعد وقوع رونالدو في مصيدة التسلل، وأعاد مدافع نيوكاسل الكرة لحارس مرماه لتنفيذ ركلة الخطأ، إلا أن رونالدو توجه نحو الكرة وخطفها من الحارس وسددها في المرمى.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد الضغط على الحكم لاحتساب الكرة إلا أنه رفض لأنه لم يسمح من الأساس باستئناف اللعب.

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وقام حكم المباراة بمنح رونالدو بطاقة صفراء.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

المصدر: مواقع التواصل

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