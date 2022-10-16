الدوري الإنجليزي.. أرسنال يهزم ليدز ويضمن الصدارة لأسبوع آخر

ضمن أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي لأسبوع آخر بفوزه على ليدز يونايتد 1-0، الأحد في المرحلة الـ11، حاسما بقاءه أمام مانشستر سيتي حتى لو فاز الأخير على ليفربول في وقت لاحق.

وبعد مباراة تأخر انطلاقها قرابة 40 دقيقة بسبب مشكلة في تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، وتكنولوجيا خط المرمى، خرج أرسنال منتصرا للمباراة السابعة تواليا على الصعيدين المحلي والقاري، محققا فوزه التاسع في الدوري هذا الموسم من أصل 10 مباريات وجاء بفضل بوكايو ساكا، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 35 من زاوية صعبة جدا بعدما تبادل الكرة مع النرويجي مارتن أوديغارد.

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وبتحقيقه فوزه الخامس تواليا على ليدز الذي لم يتغلب على النادي اللندني في كافة المسابقات منذ 4 مايو 2003 (3-2 في الدوري الممتاز)، رفع أرسنال رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يلتقي لاحقا غريمه ليفربول.

في المقابل، توقف رصيد ليدز يونايتد عند تسع نقاط، في المركز الـ15.

المصدر: وكالات