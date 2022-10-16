الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يواصل صحوته بقيادة بوتر ويونايتد ينتكس مجددا

واصل تشيلسي صحوته بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس تواليا محليا وقاريا بعد تغلبه على مضيفه أستون فيلا 2-0 الأحد في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وبعدما بدأ مشواره كخلف للألماني توماس توخل بتعادله في دوري الأبطال مع ريد بول سالزبورغ النمساوي (1-1)، أعاد بوتر الحياة للفريق اللندني منذ مباراته الثانية معه ووصلا الأحد إلى الانتصار الخامس تواليا، بينها اثنان في المسابقة القارية الأم على ميلان الإيطالي 3-0 في "ستامفورد بريدج" ثم 2-0 خارج الديار.

ويدين تشيلسي بالفوز السادس للموسم وتعزيزه مركزه الرابع بـ19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن جاره توتنهام الثالث الفائز السبت على إيفرتون 2-0، إلى مايسون ماونت الذي سجل الهدفين.

مانشستر يونايتد يسقط في كمين نيوكاسل

وبعد ثلاثة انتصارات متتالية، بينها اثنان على أومونيا القبرصي في مسابقة "يوروبا ليغ"، انتكس مانشستر يونايتد بتعادله على أرضه مع نيوكاسل من دون أهداف، ليصبح متخلفا في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي وبفارق نقطة أمام نيوكاسل بالذات.

وكان يونايتد الطرف الأفضل في الشوط الأول بمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي كازيميرو أساسيين، لكن الفرصة الأخطر كانت لنيوكاسل الذي عانده الحظ عندما ارتدت رأسية البرازيلي حولينتون من العارضة ثم عادت الكرة إليه فتابعها برأسه لتجد في طريقها القائم الأيمن هذه المرة في الدقيقة 24.

ويأتي تعثر مانشستر يونايتد قبل اختبارين شاقين ضد توتنهام الأربعاء ثم تشلسي السبت.

المصدر: وكالات