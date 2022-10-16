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ريال مدريد يهزم برشلونة بثلاثية وينفرد بصدارة "الليغا" (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يهزم برشلونة بثلاثية وينفرد بصدارة
AP
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تغلب نادي ريال مدريد على غريمه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأحرز ثلاثية الريال، الفرنسي كريم بنزيما والأوروغوياني فيدريكو فالفريدي، والبرازيلي رودريغو من ركلة جزاء في الدقائق 15 و35، و90 على الترتيب، بينما سجل  فيران توريس هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري برصيد 25 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة.

المصدر:RT

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