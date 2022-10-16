ريال مدريد يهزم برشلونة بثلاثية وينفرد بصدارة "الليغا" (فيديو)

تغلب نادي ريال مدريد على غريمه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وأحرز ثلاثية الريال، الفرنسي كريم بنزيما والأوروغوياني فيدريكو فالفريدي، والبرازيلي رودريغو من ركلة جزاء في الدقائق 15 و35، و90 على الترتيب، بينما سجل فيران توريس هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 83.

Benzema in the right place at the right time ⏰ pic.twitter.com/LlLnfWUtZu — ESPN+ (@ESPNPlus) October 16, 2022

This build up from Real Madrid on the Valverde goal 😮‍💨 pic.twitter.com/kBMFgK4nrl — ESPN+ (@ESPNPlus) October 16, 2022

BARCELONA HAVE LIFE 😱 pic.twitter.com/iVnWLsRNkI — ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2022

RODRYGO SEALS THE VICTORY FOR REAL MADRID 😤 pic.twitter.com/nPx77ZQOPE — ESPN FC (@ESPNFC) October 16, 2022

وبهذا الفوز، انفرد ريال مدريد بصدارة الدوري برصيد 25 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة.

المصدر:RT