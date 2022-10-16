دورة سان دييغو.. شفيونتيك إلى النهائي التاسع هذا العام

بلغت البولندية، إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، النهائي التاسع لها هذا العام في دورة سان دييغو الأمريكية للتنس، إثر فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغولا.

وعادت النجمة البولندية من تأخرها بمجموعة لتفوز على بيغولا بمجموعتين لواحدة، بواقع 4-6، 6-2، و6-2.

وتبحث شفيونتيك التي تقدم مستويات خارقة هذا الموسم عن لقبها الثامن في 2022 بعد أن حصدت سبعة، بينها "رولان غاروس" والولايات المتحدة المفتوحة.

وتلتقي البولندية في النهائي مع الفائزة من مواجهة الأمريكية دانيال كولينز، والكرواتية دونا فيكيتش، اللتين ستكملان مباراتهما في وقت لاحق اليوم الأحد بعد أن أرجئت بسبب الأمطار عندما كانت كولينز متقدمة 4-6، 6-4، 4-2 بعد ساعتين و29 دقيقة من اللعب.

المصدر: وكالات