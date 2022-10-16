سيميوني يعلق على شائعات انتقال رونالدو إلى أتلتيكو مدريد

تحدث مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عن الإشاعات التي ربطت فريقه بالتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال سيميوني عن احتمالية وصول رونالدو إلى أتلتيكو، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقال اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في "تويتر": "لقد أخبرتك الطيور الصغيرة بأشياء بعيدة عما يحدث".

Diego Simeone on Cristiano Ronaldo: “Cristiano Ronaldo’s possible arrival at Atlético in the summer? The little birds told you anything far from what happened”, tells @libermanmartin. 🚨⚪️🔴 #Atleti



“People speak sometimes to tell what they want to tell, not reality.” pic.twitter.com/JN3EPN3Qfi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2022

وأضاف: "يتحدث الناس أحيانا ليقولوا ما يريدون قوله، وليس ليقولوا الحقيقة".

Diego Simeone: “Cristiano Ronaldo for Atléti? Ronaldo is an absolute benchmark for Real Madrid...”, tells @libermanmartin via @atletiuniverse. ⚪️🔴 #Atleti



“I wouldn’t see Martín Palermo or Riquelme playing in River Playe or Ortega in Boca. That’s very clear”. pic.twitter.com/tykDijHXpp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2022

واستبعد سيميوني إمكانية لعب النجم البرتغالي لأتلتيكو، قائلا: "رونالدو علامة في ريال مدريد.. لن ترى مارتين باليرمو أو ريكيلمي يلعبان في ريفر بليت، أو أورتيغا مع بوكا جونيورز. هذا واضح جدا".

وكانت عدة تقارير صحفية أشارت خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى إمكانية انتقال رونالدو، البالغ عمره 37 عاما، لأتلتيكو مدريد، لكن الصفقة لم تتم وظل "الدون" مع فريقه مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو قد دافع عن ألوان نادي ريال مدريد بين العامين 2009 و2018 وقاده للفوز بعدة مباريات على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، كما دخل "الدون" في مناوشات مع جماهير الأتلتيكو بعد نهاية إحدى مباريات الريال و"الروخي بلانكوس" في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: فابريزيو رومانو