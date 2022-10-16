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سيميوني يعلق على شائعات انتقال رونالدو إلى أتلتيكو مدريد

الرياضة

سيميوني يعلق على شائعات انتقال رونالدو إلى أتلتيكو مدريد
AP
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تحدث مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عن الإشاعات التي ربطت فريقه بالتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقال سيميوني عن احتمالية وصول رونالدو إلى أتلتيكو، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقال اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه في "تويتر": "لقد أخبرتك الطيور الصغيرة بأشياء بعيدة عما يحدث".

وأضاف: "يتحدث الناس أحيانا ليقولوا ما يريدون قوله، وليس ليقولوا الحقيقة".

واستبعد سيميوني إمكانية لعب النجم البرتغالي لأتلتيكو، قائلا: "رونالدو علامة في ريال مدريد.. لن ترى مارتين باليرمو أو ريكيلمي يلعبان في ريفر بليت، أو أورتيغا مع بوكا جونيورز. هذا واضح جدا".

وكانت عدة تقارير صحفية أشارت خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى إمكانية انتقال رونالدو، البالغ عمره 37 عاما، لأتلتيكو مدريد، لكن الصفقة لم تتم وظل "الدون" مع فريقه مانشستر يونايتد.

وكان رونالدو قد دافع عن ألوان نادي ريال مدريد بين العامين 2009 و2018 وقاده للفوز بعدة مباريات على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد، كما دخل "الدون" في مناوشات مع جماهير الأتلتيكو بعد نهاية إحدى مباريات الريال و"الروخي بلانكوس" في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: فابريزيو رومانو

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