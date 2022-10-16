نيمار يعود إلى إسبانيا للمثول أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

يعود نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، إلى إسبانيا، غدا الاثنين، ليواجه المحاكمة بتهمة الاحتيال فيما يتعلق بانتقاله عام 2013 من سانتوس البرازيلي إلى نادي برشلونة.

ويُتهم نيمار ووالده والمديران التنفيذيان السابقان لبرشلونة وسانتوس، بإخفاء التكلفة الحقيقية لانتقال النجم البرازيلي للنادي الكتالوني، بهدف مزعوم، وهو خداع شركة برازيلية خاصة كانت تدعي أنها كانت تستحق نسبة 40 بالمائة من الانتقالات المستقبلية للاعب.

وتقول سلسلة محلات السوبر ماركت البرازيلية "دي آي إس"، إنها حصلت على 40 بالمائة من حقوق انتقال نيمار مباشرة عام 2009، ولكنها لم تتلق سوى 1 بالمائة من 17 مليون يورو سددها برشلونة لسانتوس، عندما كانت التكلفة الحقيقية للانتقال أكثر من 80 مليون يورو.

وينفي جميع المتهمين ارتكاب أي مخالفات.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى نهاية أكتوبر الجاري وسيُلزم نيمار بالحضور ما لم يأذن له القاضي بالتغيب عن الجلسات.

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف العام 2017 لينضم لفريقه الحالي باريس سان جيرمان.

المصدر: أ ب