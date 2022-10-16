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زوجة صلاح تظهر مع شريكات نجوم ليفربول قبيل لقاء "الريدز" و"السيتي" (صور)

الرياضة

زوجة صلاح تظهر مع شريكات نجوم ليفربول قبيل لقاء
Legion-Media
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تداول رواد مواقع التواصل، صورة لزوجة النجم المصري، محمد صلاح، مع بعض زوجات وشريكات حياة لاعبي ليفربول، وذلك عشية مواجهة "الريدز" ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهرت زوجة صلاح، ماجي صادق، في الصورة وهي جالسة على طاولة العشاء بجوار زوجات وصديقات كل من أليسون بيكر، ولويس دياز، وروبرتو فيرمينو، و فابينيو، دون أن تشاركهن بالتقاط الصورة الجماعية، كما لم تعر أي انتباه للكاميرا.

ونشرت صديقة اللاعب الكولومبي لويس دياز، الصورة عبر صفحتها الموثقة على "إنستغرام"، كما أعادت زوجة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، نشر الصورة على حسابها على الموقع نفسه.

ويستعد صلاح ورفاقه في نادي ليفربول لخوض مباراة هامة مساء اليوم الأحد ضد مانشستر سيتي، في مباراة سيكون فيها ليفربول ملزما بتحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الـ11 في الدوري برصيد 10 نقاط، ويتخلف بفارق 14 نقطة عن أرسنال، المتصدر، علما بأن "الريدز" يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

المصدر: مواقع التواصل

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