زوجة صلاح تظهر مع شريكات نجوم ليفربول قبيل لقاء "الريدز" و"السيتي" (صور)

تداول رواد مواقع التواصل، صورة لزوجة النجم المصري، محمد صلاح، مع بعض زوجات وشريكات حياة لاعبي ليفربول، وذلك عشية مواجهة "الريدز" ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهرت زوجة صلاح، ماجي صادق، في الصورة وهي جالسة على طاولة العشاء بجوار زوجات وصديقات كل من أليسون بيكر، ولويس دياز، وروبرتو فيرمينو، و فابينيو، دون أن تشاركهن بالتقاط الصورة الجماعية، كما لم تعر أي انتباه للكاميرا.

ماجي زوجة محمد صلاح مع زوجات للاعبي الفريق🥰



اليسون ودياز و فيرمينو و فابينهو 🇪🇬🌹❤️ pic.twitter.com/jLnsBmltLC — وليد ابو يوسف (@wlydabwywsf1) October 15, 2022

ونشرت صديقة اللاعب الكولومبي لويس دياز، الصورة عبر صفحتها الموثقة على "إنستغرام"، كما أعادت زوجة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، نشر الصورة على حسابها على الموقع نفسه.

ام مكة زوجة اسطورة كرة القدم "محمد صلاح" برفقة زوجات لاعبي ليفربول ❤️

منوره يا ام مكه ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/WnkeBuMOW5 — 𝕬𝖘𝖒𝖆 𝕿𝖔𝖚𝖗𝖐𝖞 🎀♓️ (@AsmaaUrky) October 14, 2022

ويستعد صلاح ورفاقه في نادي ليفربول لخوض مباراة هامة مساء اليوم الأحد ضد مانشستر سيتي، في مباراة سيكون فيها ليفربول ملزما بتحقيق الفوز للإبقاء على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الـ11 في الدوري برصيد 10 نقاط، ويتخلف بفارق 14 نقطة عن أرسنال، المتصدر، علما بأن "الريدز" يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

المصدر: مواقع التواصل