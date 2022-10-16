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موعد موقعة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الرياضة

موعد موقعة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
Legion-Media
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يستضيف ليفربول في ملعبه "أنفيلد" نادي مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستقام المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينيتش.

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وتوقعت صحيفة "ماركا" تشكيلة الفريقين في مباراة اليوم، كالآتي:

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي - غوميز.

الوسط: - فابينيو - هندرسون - تياغو ألكانتارا.

الهجوم: فيرمينو – نونيز، محمد صلاح.

مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كانسيلو - ناثان أكي – روبين دياز - غوميز.

الوسط: رودري - سيلفا - دي بروين.

الهجوم: فودين - هالاند - غريليش.

ويحتل ليفربول المركز الـ11 في الدوري برصيد 10 نقاط، وله مباراتان مؤجلتان أمام تشيلسي وولفرهامبتون، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وله مباراة مؤجلة ضد توتنهام.

المصدر: ماركا

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