موعد موقعة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
يستضيف ليفربول في ملعبه "أنفيلد" نادي مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وستقام المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينيتش.
وتوقعت صحيفة "ماركا" تشكيلة الفريقين في مباراة اليوم، كالآتي:
ليفربول
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي - غوميز.
الوسط: - فابينيو - هندرسون - تياغو ألكانتارا.
الهجوم: فيرمينو – نونيز، محمد صلاح.
مانشستر سيتي
حراسة المرمى: إيدرسون.
الدفاع: كانسيلو - ناثان أكي – روبين دياز - غوميز.
الوسط: رودري - سيلفا - دي بروين.
الهجوم: فودين - هالاند - غريليش.
ويحتل ليفربول المركز الـ11 في الدوري برصيد 10 نقاط، وله مباراتان مؤجلتان أمام تشيلسي وولفرهامبتون، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وله مباراة مؤجلة ضد توتنهام.
المصدر: ماركا