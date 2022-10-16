اتهام مهاجم مانشستر يونايتد غرينوود بمحاولة اغتصاب والاعتداء على امرأة

وجهت النيابة العامة البريطانية مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مايسون غرينوود، تهمة محاولة الاغتصاب والسلوك المسيطر والقسري والاعتداء الذي تسبب بأذى جسدي لفتاة شابة.

ومن المتوقع أن يمثل ابن الـ21 عاما أمام قضاة التحقيق في محكمة مانشستر غدا الاثنين، لمواجهة التهم الثلاث المتعلقة بالشابة ذاتها.

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وتم القبض على غرينوود في يناير الماضي بعد بث شريط فيديو يظهر شابة بوجه دموي وكدمات على جسدها، مع عبارة "إلى كل من يريد معرفة ما فعله مايسون غرينوود بي فعلا".

يذكر أنه منذ الساعات الأولى التي ظهر فيها شريط الفيديو، استبعد غرينوود من تدريبات فريقه مانشستر يونايتد، كما أعلنت شركة "نايكي" للألبسة الرياضية إنهاء عقد رعايتها للاعب الإنجليزي.

المصدر: أ ف ب