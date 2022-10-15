الدوري الإنجليزي.. توتنهام يضغط على المتصدرين أرسنال ومانشستر سيتي

ضغط توتنهام على أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي مطارده المباشر وبطل الموسم الماضي، بفوزه على ضيفه إيفرتون 2-0، اليوم السبت في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأ الفريق اللندني المباراة، بثلاثيه الهجومي الناري المؤلف من هدافه هاري كين، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، والبرازيلي ريشارليسون، وضغط منذ بداية المباراة في ظل تراجع إيفرتون إلى خطوطه الخلفية.

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وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لم يشكل توتنهام خطورة حقيقية على مرمى الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد في الشوط الأول.

وانتظر رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، حتى الدقيقة 59 عندما احتسب لهم الحكم ركلة جزاء إثر خطأ لبيكفورد على كين داخل المنطقة، فانبرى لها الأخير بنجاح.

وحسم لاعب الوسط الدولي الدنماركي بيار إميل هويبييرغ النتيجة، بتسجيله الهدف الثاني للفريق اللندني قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

ورفع توتنهام رصيده إلى 23 نقطة متخلفا بفارق نقطة عن أرسنال الذي يلعب الأحد ضد ليدز يونايتد، وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الذي يواجه مضيفه ليفربول في قمة المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز الـ14.

المصدر: وكالات