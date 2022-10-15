فلاهوفيتش يقود يوفنتوس للفوز بديربي تورينو

خطف يوفنتوس فوزا صعبا وثمينا أمام غريمه تورينو، بهدف دون رد، في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي الصربي دوسان فلاهوفيتش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

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وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة ليقفز للمركز السابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة بالمركز الـ11.

المصدر: RT