كافاني يفتتح رصيده التهديفي مع فالنسيا بثنائية في شباك إلتشي

افتتح المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، غلته التهديفية مع فريقه الجديد فالنسيا بثنائية في التعادل المخيب أمام ضيفه إلتشي 2-2 اليوم السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكان إلتشي صاحب المركز الأخير البادئ بالتسجيل عبر بير ميا، في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، ورد كافاني بثنائيته في الدقيقتين 41 من ركلة جزاء، والسابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يعود ميا ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثاني أيضا لفريقه إلتشي في الدقيقة 65.

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وهي المباراة الرابعة التي يخوضها كافاني مع فالنسيا منذ انتقاله إلى صفوفه في 29 أغسطس الماضي.

وغاب كافاني عن صفوف فالنسيا الذي يشرف على تدريبه لاعب الوسط الإيطالي السابق جينارو غاتوزو، في المباراتين ضد خيتافي ورايو فايكانو بسبب الإصابة، قبل أن يبدأ مشواره معه أمام سيلتا فيغو (3-0) عندما لعب أساسيا وخرج في الدقيقة 71، وضد إسبانيول (0-0) وخرج في الدقيقة 73، وأوساسونا (2-1) وخرج في الدقيقة 74.

وعزز فالنسيا موقعه في المركز السابع برصيد 14 نقطة مقابل ثلاث نقاط لإلتشي صاحب المركز الـ20 الأخير وهو النادي الوحيد الذي لم يتذوق طعم الفوز في "الليغا" حتى الآن هذا الموسم.

المصدر: وكالات