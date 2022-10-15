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الشرطة الإنجليزية تعتقل نجم مانشستر يونايتد غرينوود

الرياضة

الشرطة الإنجليزية تعتقل نجم مانشستر يونايتد غرينوود
Legion-Media
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كشفت شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية، اليوم السبت، عن القبض على ميسون غرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد لكرة القدم بعد تتبع مزاعم قيامه بانتهاك شروط الإفراج عنه بكفالة.

وكان اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 عاما، اعتقل في فبراير الماضي، للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب واعتداء وتوجيه تهديدات بالقتل، ليتم تجميده بشكل كامل في مانشستر يونايتد.

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وبعدها جرى الإفراج عنه بكفالة، وهو الأمر الذي تم اتهام غرينوود بخرقه فالقي القبض عليه بشكل فوري، اليوم السبت، في استجابة من شرطة مدينة مانشستر لبعض الشكاوى الخاصة بهذا الأمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة مانشستر في تصريحات لصحيفة "ذا صن": "كنا على علم بوجود بعض المزاعم بشأن رجل يبلغ من العمر 21 سنة ينتهك شروط الكفالة الخاصة به".

وأضاف: "قمنا باعتقاله بشكل فوري، اليوم السبت، والتحقيقات جارية معه الآن للوقوف على حقيقة هذه التهمة".

وكان مانشستر يونايتد، أوقف غرينوود فور اعتقاله في 2 فبراير، وفي آخر تحديث للنادي في شهر أبريل الماضي، قال إن وضع لاعبه لم يتغير ويظل كما هو.

المصدر: goal.com

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