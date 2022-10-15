الإنجليزي جيمس يخضع لفحوص وسط مخاوف من غيابه عن مونديال قطر

يعرض الظهير الأيمن لتشيلسي ومنتخب إنجلترا، رييس جيمس، على متخصص ليحدد مدى إصابة ركبته وسط مخاوف من غيابه عن كأس العالم المقررة في قطر من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

ونقل جيمس إلى خارج الملعب في الشوط الثاني من مباراة فاز فيها فريقه تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء على ميلان في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي.

ووسط تكهن بأن جيمس في سباق مع الوقت للحاق بمونديال "قطر 2022"، قال مدرب تشيلسي غراهام بوتر، إن الأطباء لم يحددوا بعد الحجم الكامل لإصابته.

وأضاف "سيعرض على متخصص في نهاية الأسبوع. وحتى نحصل على معلومات، ليس هناك ما يمكنني أن أضيفه. سننتظر ونرى".

ومع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم، أصبحت الجماهير الإنجليزية قلقة ومتخوفة من غياب جيمس عن منتخب "الأسود الثلاثة"، لاسيما بعد خضوع الظهير الأيمن الآخر كايل وولكر لجراحة الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي.

كما يعاني الظهير الأيمن لنادي ليفربول ومنتخب إنجلترا، ألكسندر أرنولد بدوره من الإصابة، لكن يتوقع أن يتعافى في غضون أسبوعين أي قبل انطلاق كأس العالم.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب إنجلترا سيسعى خلال مشاركته في مونديال قطر للفوز ببطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى في العام 1966.

المصدر: وكالات