موعد الإعلان عن مستضيف كأس آسيا 2023

يختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الدولة المضيفة لكأس آسيا 2023، بعد غد الاثنين في مقره في كوالالمبور، حيث يتنافس ملف قطري قوي مع ملفي كوريا الجنوبية وإندونيسيا.

وكانت الصين اعتذرت في مايو الماضي عن التنظيم بسبب سياستها للحد من انتشار جائحة "كوفيد-19"، فأبدت قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا رغبتها في الاستضافة، فيما قررت أستراليا عدم المضي في ملفها مطلع سبتمبر الماضي.

وأفاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بأنه سيتم إجراء تقييم شامل لملفات الترشح من قبل إدارة الاتحاد القاري قبل اختيار وإعلان المضيف للمسابقة في 17 أكتوبر 2022، أي بعد غد الاثنين.

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وفيما تلملم إندونيسيا جراحها بعد كارثة تدافع في ملعب لكرة القدم مطلع هذا الشهر، أدت إلى وفاة 132 شخصا بينهم عشرات الأطفال، يبدو التنافس محصورا بين قطر وكوريا الجنوبية لاستضافة البطولة الآسيوية، مع أفضلية لقطر.

وسبق لقطر التي ينتظرها التحدي الأكبر الشهر المقبل مع احتضانها أول نهائيات لكأس العالم في منطقة الشرق الأوسط، أن استضافت كأس آسيا عامي 1988، عندما توجت السعودية باللقب على حساب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، و2011 عندما توجت اليابان على حساب أستراليا بعد التمديد.

المصدر: أ ف ب