الإصابة تبعد نوير عن مباراة بايرن وفرايبورغ

سيغيب الحارس، مانويل نوير، عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ مع فرايبورغ، غدا الأحد، في الدوري الألماني لكرة القدم، لمشكلاته المستمرة في كتفه، بحسب ما أكد مدربه، يوليان ناغلسمان.

وقال ناغلسمان الذي سيفتقد قائده للمرة الثانية تواليا: "لن يلعب مانويل، لا يزال متألما. آمل في عودته الأسبوع المقبل (في الدور الثاني من مسابقة الكأس ضد أوغسبورغ)، لكن مباراة فرايبورغ مبكرة له".

وتابع عن حارسه الذي يستعد لتمثيل ألمانيا مرة جديدة في كأس العالم التي تنطلق الشهر المقبل في قطر: "هذا مزعج، لكن ليس بمقدورنا فعل أي شيء".

وأكد ناغلسمان أن بديل نوير (36 عاما) سيكون مرة أخرى سفن أولرايش.

وكان نوير، غاب عن فوز فريقه على فيكتوريا بلزن التشيكي 4-2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، بسبب إصابة في كتفه، لكنه خاض كل دقائق فريقه في الدوري المحلي هذا الموسم.

ويواجه بايرن، بطل الدوري الألماني في آخر عشرة مواسم، ضغوطا بعد فوزه مرة وحيدة في آخر ست مباريات في الدوري، ليحتل المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن أونيون برلين، المتصدر، ونقطتين عن فرايبورغ، الثاني.

المصدر: أ ف ب