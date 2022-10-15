هالاند يكشف عن قدوته في كرة القدم

كشف مهاجم نادي مانشستر سيتي، الدولي النرويجي، إيرلينغ هالاند، عن قدوته في عالم كرة القدم.

وقال هالاند في تصريحات لصحيفة "Talk Sport" الإنجليزية، بسؤاله عن قدوته في عالم كرة القدم: "بعد والدي، أعتقد أنني أفضل أسلوب (السويدي) زلاتان إبراهيموفيتش (مهاجم ميلان الحالي)".

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وبسؤاله عن اللاعب الذي سيختاره لتنفيذ ركلة جزاء مصيرية لفريقه، أجاب هالاند: "ربما سأختار نفسي، لأنني أثق في نفسي كثيرا".

وعن لاعب آخر، رد بقوله "هنا سأختار (الإيطالي) ماريو بالوتيلي (مهاجم مانشستر سيتي السابق) لأنه كان ربما أفضل لاعب رأيته ينفذ ركلات الجزاء".

وخطف هالاند، المنضم حديثا إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند، الأضواء منذ انطلاق الموسم الحالي مع تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي وفي دوري أبطال أوروبا.

ونجح صاحب الـ22 عاما في تسجيل 15 هدفا وصنع ثلاثة أهداف أخرى في تسع مباريات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وبشكل عام، فإن المهاجم الدولي النرويجي، أحرز 20 هدفا في 13 مباراة خاضها مع "السيتي" في كافة المسابقات هذا الموسم، إذ سجل 5 أهداف أخرى في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "Talk Sport"