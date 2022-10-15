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دوري أبطال إفريقيا.. ثلاثية "زيزو" تقود الزمالك إلى دور المجموعات

الرياضة

دوري أبطال إفريقيا.. ثلاثية
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سجل أحمد سيد "زيزو" ثلاثية "هاتريك" ليقود الزمالك المصري إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوز سهل إيابا على ضيفه فلامبو البوروندي (5-1)، أمس الجمعة.

وسجل خماسية الزمالك، كل من "زيزو"، في الدقائق 4، و41، و88، والسنغالي ابراهيما نداي في الدقيقة 32، والبديل يوسف أسامة  في الدقيقة "90+3"، فيما سجل ليونارد جاكوايا هدف فلامبو الوحيد في الدقيقة 24. 

وكان الزمالك قد فاز ذهابا أيضا بهدف دون رد ليحجز بذلك مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: RT

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