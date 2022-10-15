دوري أبطال إفريقيا.. ثلاثية "زيزو" تقود الزمالك إلى دور المجموعات

سجل أحمد سيد "زيزو" ثلاثية "هاتريك" ليقود الزمالك المصري إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوز سهل إيابا على ضيفه فلامبو البوروندي (5-1)، أمس الجمعة.

وسجل خماسية الزمالك، كل من "زيزو"، في الدقائق 4، و41، و88، والسنغالي ابراهيما نداي في الدقيقة 32، والبديل يوسف أسامة في الدقيقة "90+3"، فيما سجل ليونارد جاكوايا هدف فلامبو الوحيد في الدقيقة 24.

وكان الزمالك قد فاز ذهابا أيضا بهدف دون رد ليحجز بذلك مقعده في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

المصدر: RT