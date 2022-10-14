مستقبل رونالدو يتوقف على عقد ميسي مع باريس

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إمكانية ضم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي تعتمد على تمديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي للنادي الباريسي من عدمه.

وذكرت تقارير إنجليزية مؤخرا أن بطل الدوري الفرنسي حريص جدا على التعاقد مع رونالدو، مقابل رغبة الأخير بمغادرة "أولد ترافورد" في أقرب وقت ممكن.

ومع ذلك ذكرت صحيفة "لو سبورت 10" الفرنسية أن وصول رونالدو لا يمكن أن يتم إلا بعد رحيل ميسي لأسباب مالية، وهذا يعني أن الانتقال لا يمكن أن يحدث إلا بعد انتهاء عقد ميسي في يونيو 2023.

Mercato - PSG : L’arrivée de Cristiano Ronaldo bloquée par une autre star ? https://t.co/5dqPXT7wFlpic.twitter.com/8zbEHE5Ead — le10sport (@le10sport) October 14, 2022

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وقللت الصحيفة الفرنسية من أهمية علاقات رونالدو مع باريس سان جيرمان، حيث أشارت إلى أن المدير الرياضي للفريق الباريسي لويس كامبوس أعرب بالفعل عن رغبته في تمديد عقد ليونيل ميسي لمدة عام أو عامين آخرين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الباريسيين فضلوا الإبقاء على ميسي قبل رونالدو في عام 2021، خاصة بالنظر إلى وصول الأرجنتيني لأفضل مستوى هذا الموسم مقارنة برونالدو.

وشارك ميسي فى 13 مباراة مع سان جيرمان عبر جميع المسابقات، وسجل 8 أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة، فيما سجل رونالدو هدفين وصنع تمريرة حاسمة في 11 مباراة ليونايتد حتى الآن.

المصدر: "وسائل إعلام"