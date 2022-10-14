شاهد.. نجم اليونايتد يكرر لحظة سولشاير التاريخية

أنقذ سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط مانشستر يونايتد، فريقه الخميس، من التعثر أمام أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل اللاعب الاسكتلندي هدف فوز الشياطين الحمر (1-0) في الوقت القاتل، وبالتحديد في الدقيقة (90+3)، وذلك بعد مشاركته كبديل.

وبهذا الفوز، حافظ يونايتد على آماله في التأهل إلى الدور التالي كمتصدر للمجموعة، حيث يحتل الوصافة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط وراء صاحب المركز الأول، ريال سوسيداد، فيما بقي رصيد أومونيا خاليا من النقاط، في المركز الأخير.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ماكتوميناي أصبح أول بديل يسجل هدفا بعد الدقيقة 90 لليونايتد في مباراة أوروبية منذ عام 1999.

Scott McTominay is the first substitute to score a 90th minute winning goal in a European match for #MUFC since Ole Gunnar Solskjaer in the 1999 Champions League final 🤯 pic.twitter.com/5mUKfqIcHk — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 14, 2022

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وكان النرويجي أولي جونار سولشاير، لاعب ومدرب يونايتد السابق، آخر من فعل ذلك في نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ.

ونجح مانشستر يونايتد آنذاك في قلب تأخره أمام البايرن (0-1) إلى فوز قاتل بهدفين في آخر الدقائق المباراة النهائية.

وأشارت الشبكة إلى تهديد اليونايتد مرمى منافسه بـ34 تسديدة، أكثر من أي فريق آخر في مباراة واحدة باليوروبا ليغ منذ الموسم الماضي.

المصدر: kooora