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شاهد.. نجم اليونايتد يكرر لحظة سولشاير التاريخية

الرياضة

شاهد.. نجم اليونايتد يكرر لحظة سولشاير التاريخية
AFP
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أنقذ سكوت ماكتوميناي، لاعب وسط مانشستر يونايتد، فريقه الخميس، من التعثر أمام أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسجل اللاعب الاسكتلندي هدف فوز الشياطين الحمر (1-0) في الوقت القاتل، وبالتحديد في الدقيقة (90+3)، وذلك بعد مشاركته كبديل.

وبهذا الفوز، حافظ يونايتد على آماله في التأهل إلى الدور التالي كمتصدر للمجموعة، حيث يحتل الوصافة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط وراء صاحب المركز الأول، ريال سوسيداد، فيما بقي رصيد أومونيا خاليا من النقاط، في المركز الأخير.
ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ماكتوميناي أصبح أول بديل يسجل هدفا بعد الدقيقة 90 لليونايتد في مباراة أوروبية منذ عام 1999.

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وكان النرويجي أولي جونار سولشاير، لاعب ومدرب يونايتد السابق، آخر من فعل ذلك في نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ.

ونجح مانشستر يونايتد آنذاك في قلب تأخره أمام البايرن (0-1) إلى فوز قاتل بهدفين في آخر الدقائق المباراة النهائية.

وأشارت الشبكة إلى تهديد اليونايتد مرمى منافسه  بـ34 تسديدة، أكثر من أي فريق آخر في مباراة واحدة باليوروبا ليغ منذ الموسم الماضي.

المصدر: kooora

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