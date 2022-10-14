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نيمار مهدد بالسجن والحرمان من ممارسة كرة القدم قبل مونديال قطر

الرياضة

نيمار مهدد بالسجن والحرمان من ممارسة كرة القدم قبل مونديال قطر
AFP
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ذكر راديو "مونتي كارلو" الفرنسي، أن البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، سيحاكم في إسبانيا بسبب مخالفات مزعومة أثناء انتقاله من نادي سانتوس إلى برشلونة في عام 2013.

وأشارت الإذاعة أن المحكمة الإسبانية تشترط أن يظهر نيمار شخصيا في اليوم الأول من المحاكمة، والمحدد أن تكون يوم 17 من أكتوبر الجاري.

حيث ستقام المحاكم في إسبانيا في اليوم التالي مباشرة لمباراة الكلاسيكو بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، المحدد لها يوم الأحد المقبل، على ملعب "حديقة الأمراء".

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ويطالب الإدعاء بتوقيع عقوبة السجن لمدة عامين مع فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو على نيمار بسبب تلك المخالفات.

وتقام تلك المحاكمة بعد 7 سنوات من شكوى شركة DIS، وهي شركة برازيلية متخصصة في سوق كرة القدم، والتي تعتبر نفسها متضررة من توقيع نيمار من قبل برشلونة.

حيث امتلكت الشركة البرازيلية 40% من حقوق نيمار عندما كان لاعبا في سانتوس البرازيلي، وتعتقد الشركة أنها أصبحت ضحية لخداع من قبل اللاعب ووالده، وكذلك نادي برشلونة.

وتؤكد الشركة البرازيلية أنه في عام 2011، قام نيمار ووالده بتوقيع عقدين مع برشلونة، بينما جرى تجاهل أن حقوق اللاعب تعود إلى سانتوس وشركة DIS.

لذا، تطالب الشركة البرازيلية عقوبة أشد من تلك التي تخطط النيابة العامة لتطبيقها بحق نيمار (عامين مع غرامة مالية)، حيث تريد الشركة حكما بسجن نيمار لمدة 5 سنوات مع منعه من ممارسة كرة القدم.

ومن المقرر، أن تستمر المحاكمة من 17 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر الجاري، وقبل قرابة شهر واحد من الحدث المرتقب، كأس العالم 2022 في قطر، والمفترض أن تقام في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين.

المصدر: 365scores

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