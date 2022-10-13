صلاح يغيب عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة القارية على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر "تويتر"، الأسماء المرشحة للفوز بجائزة لاعب الأسبوع، وهم، روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، سيمون مينيوليه (كلوب بروغ البلجيكي)، عمر أتزيلي (مكابي حيفا)، وسون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير).

إقرأ المزيد

وغاب النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة لاعب الأسبوع في دوري الأبطال، على الرغم من تألقه وتسجيله 3 أهداف "هاتريك" في مباراة الريدز ورينجرز الإسكتلندي.

وعادل صلاح أهداف النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وروبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة الإسباني الخمسة، في صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعد مرور الجولة الرابعة.

المصدر:RT