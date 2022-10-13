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بالفيديو.. الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة 4 بدوري أبطال أوروبا

الرياضة

بالفيديو.. الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في الجولة 4 بدوري أبطال أوروبا
Legion-Media
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أعلن الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف في الأسبوع بدور المجموعات للشامبيونزليغ.

وأقيمت مباريات الجولة الرابعة يومي الثلاثاء والأربعاء، 11 و12 أكتوبر الجاري.

وشهدت قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف الأسبوع في الجولة الرابعة تواجد كل من:

- هدف هيونج مين سون، نجم توتنهام، في شباك آنتيراخت فرانكفورت.

- هدف داروين نونيز، مهاجم ليفربول، في شباك رينجرز الاسكتلندي.

- هدف هيرفي لوزانو، لاعب نابولي في شباك أياكس أمستردام.

- هدف ويندرسون جالينو، لاعب بورتو، في شباك باير ليفركوزن.

المصدر: RT

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