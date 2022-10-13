"يويفا" يدافع عن قرار إدراج بيلاروس ضمن قرعة اليورو

قال ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إنه لم يكن هناك مبرر لاستبعاد بيلاروس من قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي سحبت يوم الأحد الماضي.

وجرى استبعاد منتخب روسيا من القرعة على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذكرت مجلة "شبيغل" أن وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، خاطبت اليويفا لتتساءل عن سبب عدم استبعاد بيلاروس، في ظل دعمها لموسكو في الأزمة العسكرية.

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لكن سيفرين قال في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" نشرتها الأربعاء :"من الأمور التي تحظى بشعبية قول: استبعدهم جميعا. في الوقت الحالي لا نرى أن هناك ما يدعو إلى فعل ذلك".

وأضاف :"إذا تغيرت الأمور سيكون لنا رد فعل بالطبع. على السياسيين احترام حقنا في اتخاذ القرارات. فنحن لا نخبر السياسيين والحكومات بما يجب عليهم فعله".

ويسمح لبيلاروس بالمشاركة في البطولات التابعة لليويفا، لكنها تخوض مبارياتها البيتية خارج أرضها وبدون حضور جماهير.

وأوقعت قرعة تصفيات يورو 2024 منتخب بيلاروس في المجموعة التاسعة مع منتخبات أندورا وإسرائيل وكوسوفو ورومانيا وسويسرا.

وتنطلق التصفيات المؤهلة إلى نهائيات يورو 2024 في مارس المقبل.

المصدر: "وكالات"