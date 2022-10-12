كلوب يكيل المديح لصلاح بعد تألقه في لقاء رينجرز

أعرب يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول عن سعادته بفوز فريقه الساحق على مضيفه رينجرز 7-1 اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم المصري محمد صلاح، ثلاثية من سباعية فريقه، في غضون 6 دقاق فقط، رغم نزوله بديلا في الشوط الثاني.

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وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي. تي. سبورت" عقب انتهاء اللقاء: "أجرينا حديثا إيجابيا حقا بين الشوطين. أردنا المزيد في الشوط الثاني. من الواضح أن الأمر نجح".

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وأضاف: "ليلة خاصة، لا سيما بالنسبة لمو (محمد صلاح)، كيفية تكيفنا مع المراكز والتشكيلة كانت أمرا مهما، كل من بدأ الليلة لعب جيدا حقا. إنه أفضل ما يمكنني أن أطلبه. أنا سعيد حقا".

وخص كلوب صلاح بالإشادة، قائلا: "مو لاعب رائع، نعلم جميعا ذلك واليوم أظهر ذلك".

وتابع: "أعتقد حقا أن الشوط الأول أعدّنا للشوط الثاني. عندما نكون منغمسين، يمكننا أن نكون فريق كرة قدم جيد حقا. لقد بنينا على الأشياء الجيدة من الشوط الأول، وحافظنا على تقدمنا ومن الواضح أنه كان عليهم تغيير الوسط ".

وبهذا الفوز، اقترب ليفربول من بلوغ دور الـ16 في دوري الأبطال، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، متقدما بفارق 6 نقاط عن أياكس صاحب المركز الثالث.

المصدر: وكالات