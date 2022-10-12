سيناريوهات تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

احتفظ برشلونة بأمل ضئيل لبلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادله المثير مع ضيفه إنتر 3-3، اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، تغلب بايرن ميونخ على فيكتوريا بلزن 4-2 ليرفع رصيده للنقطة 12 ويبلغ دور الـ16 مبكرا قبل مرحلتين من النهاية، فيما يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبرشلونة المركز الثالث بـ4 نقاط وفيكتوريا بلزن المركز الرابع والأخير بدون رصيد من النقاط.

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ويحتاج إنتر إلى فوز في مباراتيه الأخيرتين ضد فيكتوريا بلزن التشيكي على أرضه وبايرن ميونخ الألماني خارج ملعبه ليحجز بطاقة التأهل الثانية حتى لو فاز برشلونة بمباراتيه وذلك لأنه يتفوق عليه في المواجهتين المباشرتين بعد فوزه عليه 1-0 في الجولة الثالثة الثلاثاء الماضي وتعادله معه اليوم بنتيجة 3-3.

في المقابل، يحتاج برشلونة لبلوغ دور الـ16 إلى الفوز أمام بايرن ميونخ وفيكتوريا بلزن في الجولتين الأخيرتين من دور المجموعات ليرفع رصيده إلى 10 نقاط شريطة أن يتعثر إنتر بالخسارة أو التعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام فيكتوريا بلزن وبايرن ميونخ.

ويجب ألا يحصل إنتر على أكثر من نقطتين في مباراتيه الأخيرتين ليتأهل برشلونة لدور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات