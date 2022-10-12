صلاح يتوهج ويقود ليفربول لاكتساح رينجرز بسباعية

وضع ليفربول قدما في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه رينجرز 7-1 اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى.

وفرض النجم المصري محمد صلاح نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 75، و80، و81، فيما تناوب على تسجيل الأهداف الأربعة الأخرى، كل من روبرتو فيرمينو "هدفين" (24 و55)، وداروين نونيز (66)، وهارفي إليوت (87).

وأحرز سكوت أرفيلد هدف رينجرز الوحيد في الدقيقة 17.

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، بفارق 3 نقاط وراء المتصدر نابولي الذي ضمن بلوغه دور الستة عشر، ومتفوقا على أياكس بفارق 6 نقاط مع تبقي مباراتين فقط، فيما بقي رصيد رينجرز خاليا من النقاط في المركز الأخير.

المصدر: وكالات