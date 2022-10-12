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رابطة الدوري الفرنسي توقف راموس

الرياضة

رابطة الدوري الفرنسي توقف راموس
Legion-Media
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أوقفت لجنة التأديب في رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، الإسباني المخضرم سيرجيو راموس مدافع نادي باريس سان جرمان ثلاث مباريات، بينها واحدة مع وقف التنفيذ.

وأدانت اللجنة راموس، 36 عاما، بتوجيه كلمات نابية للحكم بيار غايوست، الذي أدار مباراة الفريق الباريسي ضد ريمس، السبت الماضي، في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي، عندما طرد المدافع المخضرم في الدقيقة 42، للمرة الـ28 في مسيرته الاحترافية.

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ومن المقرر أن يغيب راموس عن مباراة الكلاسيكو الفرنسي بين فريقه وغريمه مارسيليا الأحد المقبل، ومواجهة أجاكسيو في 21 أكتوبر الحالي.

وانتهت مواجهة ريمس وباريس سان جيرمان بالتعادل السلبي، ليرفع العملاق الباريسي رصيده إلى 26 نقطة في القمة، خلفه مارسيليا 23 نقطة، بينما اقتنص ريمس نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ14.

المصدر: وكالات

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