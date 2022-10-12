فريق كرة القدم النسائي يعتذر على أغنية مؤيدة للجيش الجمهوري الإيرلندي (فيديو)

اعتذرت مدربة فريق كرة القدم النسائي الإيرلندي يوم الأربعاء، بعد أن غنت لاعبات فريقها أنشودة مؤيدة للجيش الجمهوري الإيرلندي في غرفة خلع الملابس بعد التأهل لكأس العالم للمرة الأولى.

وانتشرت لقطات مصورة للأنشودة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفوز بهدف نظيف على اسكتلندا في المباراة الفاصلة التي أقيمت في هامبدن بارك الثلاثاء.

واعتذرت مدربة منتخب إيرلندا فيرا باو قائلة "نعتذر من أعماق قلوبنا لأي شخص شعر بالإهانة من محتوى احتفالات ما بعد المباراة".

وأضافت "سوف نراجع هذا الأمر مع اللاعبات ونذكرهن بمسؤولياتهن في هذا الصدد".

وقالت "تحدثت مع اللاعبات هذا الصباح ونحن نأسف بشكل جماعي لأي أذى حدث، فلا يمكن أن يكون هناك عذر لذلك".

كما أصدر الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم اعتذارا "عن أي إهانة سببتها الأغنية التي غنتها اللاعبات".

Football Association of Ireland issues apology after footage of Republic of Ireland Womens Football team chanting “oh ah up the Ra” after their World Cup win over Scotland at Hampden Park last night @rtenewspic.twitter.com/gxxPZhUNJz — Vincent Kearney (@vincekearney) October 12, 2022

The Football Association of Ireland has apologised for any offence caused by a song sung by players in the Ireland dressing room after the game finished | https://t.co/hganibQcM5pic.twitter.com/DU9XiLS5Y2 — RTÉ News (@rtenews) October 12, 2022

ولا يزال دعم الجيش الجمهوري الإيرلندي مثيرا للجدل وسط الجهود المبذولة لمداواة الجروح التي خلفتها عقود من العنف الطائفي المعروف باسم "الاضطرابات"، وبينما يرى البعض أن الجيش الجمهوري مقاتل من أجل الحرية في حملة إعادة توحيد إيرلندا، يشجب آخرون دوره في الهجمات التي قتلت ما يقرب من 1800 شخص مع سعي المسلحين لإنهاء الحكم البريطاني في إيرلندا الشمالية.

وتخلى معظم المسلحين عن العنف بعد اتفاقية عام 1998 التي جلبت السلام إلى الجزيرة، لكن التفجيرات وإطلاق النار بين الحين والآخر لا تزال تنسب إلى المنشقين عن الجيش الجمهوري الإيرلندي.

المصدر: أ ب