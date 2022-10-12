رسميا.. أجاكسيو يعلن تعاقده مع الدولي الجزائري بلايلي

أعلن نادي أجاكسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعاقده مع المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي في صفقة انتقال حر قادما من بريست.

وقال أجاكسيو في بيان "إدارة النادي تبرم صفقة جديدة لدعم الهجوم، إنه يوسف بلايلي، المهاجم الدولي الجزائري، الذي أصبح لاعبا في صفوف الفريق حتى نهاية موسم 2022-2023".

وأضاف البيان "يجلب اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، موهبته وخبراته إلى المجموعة من أجل مهمة الحفاظ على تواجد الفريق في دوري الدرجة الأولى".

وكان بلايلي قضى سنة ونصف مع نادي بريست قبل أن يعلن الأخير نهاية الشهر الماضي فك ارتباطه بالمهاجم الجزائري، مبررا ذلك برغبة اللاعب في الاقتراب أكثر من عائلته، وعدم قدرته على التأقلم مع الأجواء في فرنسا.

ويعاني أجاكسيو بشكل كبير هذا الموسم في الدوري الفرنسي حيث جمع 7 نقاط فقط من أصل 30 ممكنة، ويحتل المركز الـ18 الذي يهبط بصاحبه إلى دوري الدرجة الثانية.

وسيحاول بلايلي مساعدة فريقه الجديد لتفادي الهبوط.

المصدر: موقع نادي أجاكسيو