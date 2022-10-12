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مبابي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان من أوسع أبوابه

الرياضة

مبابي يدخل تاريخ باريس سان جيرمان من أوسع أبوابه
AP
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حفر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات فريقه باريس سان جيرمان، بعدما سجل له هدفا في شباك بنفيكا خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز مبابي هدف التقدم للفريق الباريسي من ركلة جزاء في الدقيقة 40، قبل أن يعدل جواو ماريو النتيجة لبنفيكا من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 62.

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ووفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن مبابي أصبح الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده إلى 31 هدفا في البطولة القارية.

وتجاوز مبابي عدد أهداف مهاجم النادي الباريسي السابق، الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني صاحب الـ30 هدفا.

وخاض مبابي 59 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 37 هدفا، منها 9 مباريات مع فريقه السابق موناكو والتي سجل فيها 6 أهداف.

يذكر أن المهاجم الدولي الفرنسي البالغ عمره 23 عاما، يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2025.

المصدر: أوبتا

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