رينارد يستدعي 32 لاعبا لمعسكر منتخب السعودية قبيل انطلاق المونديال

أعلن مدرب منتخب السعودية، الفرنسي هيرفي رينارد، قائمة "الأخضر" المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في أبو ظبي خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري وحتى 10 من نوفمبر المقبل.

ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي لخوض نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وسيخوض "الأخضر" خلال المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي لمونديال قطر، 5 مباريات ودية، أمام مقدونيا في 22 أكتوبر، وألبانيا في 26 أكتوبر، وهندوراس في 30 أكتوبر.

فيما سيلعب مباراته الودية الرابعة أمام أيسلندا في السادس من نوفمبر المقبل، ثم يواجه بنما في العاشر منه.

واستدعى رينارد 32 لاعبا للالتحاق بالمعسكر، وهم:

محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبد الله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبد الله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبد الله رديف، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.

المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للمونديال على وشك أن تبدأ! 🦅



📋 " 32 “ لاعبًا اختارهم ⁦@Herve_Renard_HR⁩ لمعسكر أبوظبي ⬇️

🔗 https://t.co/IHQF7PeeWc . pic.twitter.com/LhUpjcp3CY — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 12, 2022

وسيغادر "الأخضر" الاثنين المقبل إلى إمارة أبوظبي الإماراتية، بعد أن يجتمع اللاعبون في العاصمة الرياض.

يذكر أن قرعة نهائيات مونديال "قطر 2022"، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

المصدر: وكالات