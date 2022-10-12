قلق في الأرجنتين لاحتمال غياب دي ماريا عن مونديال قطر

يشعر منتخب الأرجنتين بقلق إزاء إصابة أخرى قبيل كأس العالم 2022، بعد خروج أنخيل دي ماريا مصابا من مباراة فريقه يوفنتوس أمام مكابي حيفا ضمن دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء.

وكان دي ماريا يجري خلف كرة في الشوط الأول عندما توقف فجأة وأمسك بفخذه الأيمن من الخلف وشرع يئن من الألم. ولم يعلن يوفنتوس عن تفاصيل حول حالة دي ماريا حتى اللحظة.

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ويأتي ذلك بعد أيام من إصابة الأرجنتيني الآخر باولو ديبالا أثناء مباراة فريقه روما ضد إلتشي في الدوري الإيطالي.

ويعاني قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي كذلك من إصابة في الكاحل، ولم يشارك في مباراة باريس سان جيرمان أمام بنفيكا في دوري الأبطال الثلاثاء.

وتأتي هذه الإصابات بين لاعبي منتخب الأرجنتين قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وتبدأ الأرجنتين مشوارها في البطولة بمباراة أمام السعودية في 22 نوفمبر، وتواجه بعدها المكسيك وبولندا ضمن المجموعة الثالثة.

المصدر: أ ب