المغربي حكيمي يكشف المسؤول عن إثارة أزمة مبابي مع سان جيرمان

تناقلت وسائل الإعلام على نطاق واسع أمس الثلاثاء، أنباء عن طلب المهاجم كيليان مبابي الرحيل عن باريس سان جيرمان، وذلك قبيل مباراة الفريق الباريسي ضد بنفيكا في دوري الأبطال.

وعقب المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وشهدت تسجيل مبابي هدف سان جيرمان الوحيد من ركلة جزاء، خرج الظهير الأيمن لسان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي لينفي تلك المزاعم، متهما وسائل الإعلام في إثارة تلك الضجة المثارة حول زميله الفرنسي.

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وقال حكيمي في حديثه لشبكة "RMC Sport" الفرنسية عن حقيقة رغبة مبابي في الرحيل: "رأيت مبابي بكامل تركيزه مع كرة القدم والنادي، ولم نتحدث عن ذلك (شائعات رحيله)".

وحمل حكيمي وسائل الإعلام مسؤولية إثارة أزمة مبابي مع بار يس سان جيرمان، حيث قال: "أنتم (وسائل الإعلام) من تخرجون الأشياء من سياقها، إنه يركز مع النادي، إنه سعيد هنا، أراه سعيدا وأعتقد أن هذا هو أهم شيء".

وكان لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، نفى بدوره ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن طلب مبابي الرحيل عن الفريق في أقرب وقت.

واعتبر كامبوس في تصريح أدلى به لقناة "كانال +" الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن ما تم تداوله، لاسيما من قبل صحيفة "ماركا" الإسبانية، من معلومات "خطير للغاية"

يذكر أن مبابي مدد عقده مؤخرا مع باريس سان جيرمان حتى العام 2025 بعدما كان قريبا من الانتقال إلى ريال مدريد مجانا.

المصدر: psgtalk.com