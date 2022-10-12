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دوري أبطال أوروبا.. برنامج الأربعاء من منافسات الجولة الرابعة

الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. برنامج الأربعاء من منافسات الجولة الرابعة
Legion-Media
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تقام اليوم الأربعاء المباريات الثماني الأخيرة لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ما يأتي برنامج المباريات وموعدها حسب توقيت غرينيتش:

المجموعة الأولى

نابولي (إيطاليا) - أياكس (هولندا) - الساعة 16:45

غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) - ليفربول (إنجلترا) - الساعة 19:00

المجموعة الثانية

أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - كلوب بروج (بلجيكا) - الساعة 16:45

باير ليفركوزن (ألمانيا) - بورتو (البرتغال) - الساعة 19:00

المجموعة الثالثة

فيكتوريا بلزن (الشيك) - بايرن ميونخ (ألمانيا) - الساعة 19:00

برشلونة (إسبانيا) - إنتر (إيطاليا) - الساعة 19:00

المجموعة الرابعة

سبورتينغ (البرتغال) - مارسيليا (فرنسا) - الساعة 19:00

توتنهام (إنجلترا) - أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - الساعة 19:00.

المصدر: RT

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