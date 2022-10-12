دوري أبطال أوروبا.. برنامج الأربعاء من منافسات الجولة الرابعة
تقام اليوم الأربعاء المباريات الثماني الأخيرة لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي ما يأتي برنامج المباريات وموعدها حسب توقيت غرينيتش:
المجموعة الأولى
نابولي (إيطاليا) - أياكس (هولندا) - الساعة 16:45
غلاسكو رينجرز (اسكتلندا) - ليفربول (إنجلترا) - الساعة 19:00
المجموعة الثانية
أتلتيكو مدريد (إسبانيا) - كلوب بروج (بلجيكا) - الساعة 16:45
باير ليفركوزن (ألمانيا) - بورتو (البرتغال) - الساعة 19:00
المجموعة الثالثة
فيكتوريا بلزن (الشيك) - بايرن ميونخ (ألمانيا) - الساعة 19:00
برشلونة (إسبانيا) - إنتر (إيطاليا) - الساعة 19:00
المجموعة الرابعة
سبورتينغ (البرتغال) - مارسيليا (فرنسا) - الساعة 19:00
توتنهام (إنجلترا) - أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - الساعة 19:00.
المصدر: RT