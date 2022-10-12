شاهد.. خيبة أمل لاعب بعد هدف مذهل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهدف جميل وغريب من نحو 60 مترا، لكن الاحتفال به غاب هذه المرة كونه جاء عن طريق الخطأ، إذ سجله اللاعب في شباك فريقه.

ويظهر الفيديو اللاعب ماتياس غراجر وهو يسدد كرة في مرمى فريقه رييد عن طريق الخطأ، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أمام المضيف نادي وولفسبيرجر، ضمن منافسات الدوري النمساوي لكرة القدم الأحد الماضي.

وعلى الرغم من وجود مدافع آخر غير مراقب بجوار اللاعب المخطئ، إلا أنه قرر إرجاع الكرة للحارس، ربما لإضاعة الوقت أكثر مع اقتراب المباراة من النهاية والحفاظ على تقدم فريقه.

🇦🇹 SV Reid’s Matthias Gragger scored possibly the most crazy own goal ever against Wolfsberger today🤯



pic.twitter.com/8CSgo44xh5 — European Football Zone (@EuroFootyZone) October 9, 2022

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وحاول اللاعب إرجاع الكرة إلى حارس مرماه وهو في نصف ملعب الفريق المنافس، لكن التسديدة أخذت طريقها نحو المرمى ولم تكن تمريرة عادية.

ومن حسن حظ غراجر أن الهدف قلص الفارق فقط ولم يؤثر على نتيجة المباراة، التي انتهت لصالح رييد 2-1.

المصدر: "مواقع تواصل اجتماعي"