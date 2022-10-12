 
مباشر
عاجل
بوتين: "السيل الشمالي" هو مشروع اقتصادي تشارك فيه الشركات الروسية والأوروبية على قدم المساواة

وفاة متسابق بالدراجات النارية يبلغ 22 عاما بحادث في سباق

الرياضة

وفاة متسابق بالدراجات النارية يبلغ 22 عاما بحادث في سباق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyvl

توفي متسابق الدراجات النارية الهولندي فيكتور ستيمان بعد تعرضه لحادث خلال سباق "سوبر سبورت 300" العالمي، وفقا لموقع البطولة.

وتعرض ستيمان البالغ 22 عاما لحادث اصطدام خلال السباق الذي أقيم في مدينة بورتيماو البرتغالية.

وتسبب حادث اصطدام العديد من الدراجين لتوقف السباق فورا، قبل أن يتم نقل ستيمان بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

إقرأ المزيد
"يويفا" يغرم ناديين بسبب لافتة "بذيئة" وحافلة

ودخل ستيمان جولة Pirelli البرتغالية مع فرصة للفوز ببطولة العالم، برصيد أربعة انتصارات وثلاثة مراكز أولية باسمه هذا الموسم، إذ حقق 12 نقطة من أصل 14 سباقا.

كما وقع اسمه في كتب التاريخ للدراجات النارية باحتلاله المركز الأول في حلبة برشلونة، ليصبح المتسابق الشاب صاحب أكبر عدد من المراكز الأولى في فئة سوبر سبورت 300 العالمية.

المصدر: fim-moto.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا