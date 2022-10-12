يوفنتوس يحسم موقفه من المدرب أليغري عقب الخسارة أمام مكابي حيفا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي موقفه النهائي بشأن مدربه، ماسيمليانو أليغري، عقب الخسارة الأخيرة أمام مكابي حيفا 0-2 ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتحدثت العديد من التقارير مؤخرا حول رحيل ماسيمليانو أليغري عن تدريب "البيانكونيري" على خلفية النتائج السيئة في جميع المسابقات التي يشارك فيها النادي الإيطالي.

وعقب المباراة، خرج أندريه أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس، لإعلان موقف فريقه من رحيل المدرب الإيطالي، مؤكدا أن أليغري سيبقى في منصبه كمدرب لفريق "السيدة العجوز".

Juventus president Andrea Agnelli: “Massimiliano Allegri is our head coach and he will stay”, tells Sky Sport. 🚨⚪️⚫️ #Juventus



“I feel ashamed and angry… so in this kind of situation you can’t blame one single person, it’s the whole group”. pic.twitter.com/TcvKGYgFNT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 11, 2022

إقرأ المزيد

وقال أنييلي في تصريحاته: "هذه ليلة صعبة في فترة صعبة. إنها واحدة من أصعب الفترات وحانت لحظة تحمل المسؤولية، وهذا هو سبب وجودي هنا".

وأضاف رئيس يوفنتوس: "في مثل هذا الموقف، لا يتعلق الأمر بشخص واحد. إنها مسألة يتم التعامل معها من قبل مجموعة كاملة. نشعر بالخجل، ونعتذر لمشجعينا".

وتابع أنييلي عندما سئل عن موقف أليغري: "أليغري هو مدرب يوفنتوس الحالي، وسيبقى مدربا ليوفنتوس، ويجب ألا نحمله كل شيء عندما لا يستطيع الفريق الفوز بأي مواجهة على أرض الملعب".

المصدر:"وكالات"