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نجم تشيلسي يحقق رقما غريبا في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

نجم تشيلسي يحقق رقما غريبا في دوري أبطال أوروبا
AFP
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حقق النجم الإيطالي، جورجينيو، لاعب وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، رقما قياسيا غريبا له في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه الذي سجله في ميلان، ضمن منافسات الجولة الـ4 من دور المجموعات.

ونجح جورجينيو في تسجيل هدف التقدم لصالح البلوز في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول من ركلة جزاء.

وبهذا الهدف، رفع النجم الإيطالي حصته التهديفية من ركلات الجزاء إلى 7 أهداف، ليصبح بذلك اللاعب الوحيد الذي سجل جميع أهدافه بالبطولة من ركلات جزاء.

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إذ سدد جورجينيو جميع ضربات الجزاء مع الفرق التي لعب لها في البطولة دون أن يسجل أي هدف من أهدافه من لعب مفتوح.

وانضم جورجينيو إلى صفوف تشيلسي صيف 2018 قادما من نادي نابولي الإيطالي في صفقة وصلت قيمتها ما يقرب من 57 مليون يورو.

المصدر: "وكالات" 

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