أول رد رسمي من إدارة سان جيرمان على أنباء طلب مبابي الرحيل

أكد لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن نجم الفريق كيليان مبابي "لم يتحدث أبدا" عن رغبته في الرحيل في يناير المقبل، نافيا بذلك ما تم تداوله في وسائل الإعلام.

واعتبر كامبوس في تصريح أدلى به لقناة "كانال +" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن ما تم تداوله، لاسيما من قبل صحيفة "ماركا" الإسبانية، من معلومات "خطير للغاية" قبل مباراة حاسمة للفريق الباريسي في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء ضد ضيفه بنفيكا البرتغالي.

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وكانت وسائل إعلام فرنسية وإسبانية، بينها صحيفة "ماركا"، كشفت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن مبابي يشعر بالخيانة من باريس سان جيرمان، الذي لم يلتزم بمعظم الوعود التي قدمه للمهاجم الفرنسي للاستمرار مع الفريق خلال تجديده لعقده معه مؤخرا.

وأوضحت "ماركا" في تقريرها، أن لعلاقة بين مبابي وناديه باريس سان جيرمان مقطوعة تماما، لدرجة أن المهاجم الفرنسي الشاب يفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها في يناير المقبل.

وزعمت الصحيفة أن مبابي قد طلب بالفعل من باريس السماح له بالرحيل في يناير المقبل، وكان رد إدارة باريس أنها ستتعاون مع اللاعب ولكن بشرط عدم انتقاله إلى ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن نادي ليفربول الإنجليزي سيكون وجهة مبابي المتوقعة حال رحيله عن سان جيرمان، فهذا الخيار يعتبر الوحيد أمام المهاجم الفرنسي.

المصدر: "كانال +" + "ماركا"