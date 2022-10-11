دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يجدد فوزه على ميلان المنقوص

جدد تشيلسي فوزه على مضيفه ميلان الذي لعب غالبية المباراة بعشرة لاعبين، وتفوق عليه 2-0 اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدفي تشيلسي كل من جورجينيو من ركلة جزاء، وبيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقتين 21 و34.

واستفاد تشيلسي من طرد مدافع ميلان، فيكايو توموري في الدقيقة 18 لعرقلته مايسون ماونت، ليجدد فوزه على الفريق الإيطالي بعد أن اكتسحه بثلاثية نظيفة الأسبوع الماضي.

ورفع النادي اللندني رصيده إلى 7 في صدارة المجموعة الخامسة مقابل 6 لريد سالزبورغ النمساوي وأربع لدينامو زغرب اللذين تعادلا 1-1 في كرواتيا، وأربع لميلان.

المصدر: وكالات