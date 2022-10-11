بهدف "قاتل".. ريال مدريد يحجز بطاقة تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال (فيديو)

حسم ريال مدريد بطاقة تأهله إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بتعادله القاتل مع شاختيور دونيتسك1-1 اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وسجل أولكسندر زوبكوف لشاختيور دونيتسك في الدقيقة 46، وخطف المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديغر، هدف التعادل لريال مدريد في وقت قاتل، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بضربة رأسية إثر تمريرة من مواطنه أنتوني كروس.

جووووووووووووووووووووووول .. هدف روديغير



ريال مدريد 1-1 شختار



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🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/R4mruvprUn — محمود مجيد - تغطية فيديو فقط (@mmajeedsx2043) October 11, 2022

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة وضمن التأهل مبكرا قبل جولتين من النهاية، بينما رفع شاختيور دونيتسك رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، فيما يحتل لايبزيغ المركز الثاني مع 6 نقاط، ويتذيل سيلتيك ترتيب هذه المجموعة بنقطة يتيمة.

المصدر: وكالات