بسبب انتهاكات قطر المزعومة.. لندن تحظر إقامة مناطق عامة للمشجعين خلال كأس العالم

تنوي السلطة المحلية في لندن عدم إقامة "مناطق عامة للمشجعين" خلال بطولة كأس العالم المقبلة، بسبب معارضة محافظ المدينة "لانتهاكات قطر المزعومة لحقوق الإنسان".

وقال متحدث باسم محافظ لندن في بيان لوكالة "بلومبيرغ": "لا توجد خطط حالية لمحافظ المدينة أو سلطة لندن الكبرى لاستضافة أي مناطق للمشجعين أو عروض لمباريات كأس العالم".

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ويأتي القرار بعد أن أعلنت مدن في فرنسا بما في ذلك باريس ومرسيليا وبوردو - أنها لن تنظم مناطق لمشاهدة البطولة، المقرر انطلاقها في 20 نوفمبر، مشيرة إلى مزاعم إساءة معاملة العمال المهاجرين في قطر.

واستضاف ميدان "ترافالغار سكوير" في لندن نحو 7000 مشجع لمشاهدة كباراة لكرة القدم النسائية الإنجليزية خلال البطولة الأوروبية الأخيرة في يوليو 2022، لكن محافظ لندن صادق خان يعارض استضافة أي حدث مماثل لكأس العالم للرجال المقبل، بسبب معاملة هذا البلد للأقليات والعمال المهاجرين، على حد زعمه.

وعلى الرغم من معارضة المحافظ، ستكون هناك مجموعة من الأحداث الخاصة في جميع أنحاء لندن، بما في ذلك عروض الألعاب.

وقال المتحدث باسم محافظ لندن: "كان المحافظ واضحا في إدانته المتكررة لسجل قطر في مجال حقوق الإنسان، لكنه يعتقد أنه لا ينبغي حرمان المشجعين في لندن من فرصة مشاهدة ودعم إنجلترا والفرق الأخرى في كأس العالم هذا العام".

وأعلن "فيفا" يوم الاثنين أن عاصمة المملكة المتحدة اختيرت كواحدة من ست مدن لاستضافة المهرجانات خلال كأس العالم، إلى جانب مكسيكو سيتي وريو دي جانيرو وساو باولو وسيول ودبي.

المصدر: وكالات