باريس سان جيرمان يحدد سعر مبابي

كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، عن المبلغ الذي سيطلبه نادي باريس سان جيرمان لبيع نجمه الفرنسي كيليان مبابي في حال اضطر للاستغناء عنه.

وذكرت الشبكة أن الفريق الباريسي حدد 400 مليون يورو، ثمنا لبيع مبابي، علما بأنه تعاقد معه في العام 2017 مقابل 180 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية، كشفت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن مبابي يشعر بالخيانة من باريس سان جيرمان، الذي لم يلتزم بمعظم الوعود التي قدمه للمهاجم الفرنسي للاستمرار مع الفريق خلال تجديده لعقده معه مؤخرا.

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واستندت هذه التقارير إلى شعور المهاجم البالغ من العمر 23 عاما بالإحباط من قرار مدربه في سان جيرمان، كريستوف غالتييه بشأن توظيفه كمهاجم صريح في خطة 3-4-3 بدل وضعه في مركزه المفضل كمهاجم ثان.

وكان مبابي صرح بعد مباراة فرنسا والنمسا (2-0) في دوري الأمم الأوروبية، أنه يفضل الحرية التي يتمتع بها في المنتخب الوطني، حيث يلعب خلف وحول قلب الهجوم أوليفييه جيرو، بينما يلعب رأس حربة في باريس سان جيرمان.

المصدر: "فوت ميركاتو"