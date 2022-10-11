بينها الخيانة.. أسباب دفعت مبابي للمطالبة بالرحيل عن سان جيرمان في أسرع وقت

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أسباب طلب نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي من فريقه بالسماح له بالرحيل في شتاء أو صيف 2023.

صحيفة "ماركا"، كانت قد فجرت مفاجأة مدوية، بكشفها في تقرير لها، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن مبابي ليس سعيدا في باريس ويرغب في الرحيل في أسرع وقت.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن باريس وافق على رحيل مبابي في نهاية الموسم بشرط عدم الانتقال إلى ريال مدريد.

وكشفت تقارير إعلامية أخرى، أن المهاجم الفرنسي اعترف لمقربيه بخطئه بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى العام 2024 بدل الانتقال إلى ريال مدريد مجانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وورد أيضا، أن مبابي اعترف بخطئه بالخضوع للضغط السياسي والدخول في اتفاق جديد مع النادي الفرنسي، في إشارة إلى تلقيه اتصالا من رئيس فرنسا (إيمانويل ماكرون)، الذي اتصل شخصيا بمبابي لإقناعه بالبقاء في باريس.

أسباب طلب الرحيل

يعتقد مبابي أنه تعرض للخيانة، وأن باريس سان جيرمان خذله ولم يلتزم بمعظم الوعود التي قدمها له للاستمرار مع الفريق.

ووفقا لصحيفة "France Bleu Paris"، فإن مبابي وعد بأن يكون القائد الوحيد لمشروع الفريق الباريسي، ولكنه يشعر باستمرار تزايد نفوذ (زميليه) نيمار وليونيل ميسي، كما أن أحد الوعود التي لم تنفذها الإدارة هو رغبته في رحيل النجم البرازيلي (نيمار) وهو ما لم يحدث.

وشددت: "عند تجديد عقد مبابي كان الاتفاق هو أن يكون هو القائد الوحيد في النادي، وبعد التجديد لم يتم هذا الاتفاق، هذا الأمر هو سبب المشاكل بين نيمار ومبابي، بالإضافة لعدم راحته باللعب في مركزه الحالي (المهاجم الصريح)".

وخاض مبابي البالغ من العمر 23 عاما، 12 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وسجل 11 هدفا.

المصدر: وكالات