"الفيفا" يدعو الأندية للحصول على أموال من صندوق كأس العالم

دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أندية اللعبة في العالم للتقدم بطلب للحصول على أموال من صندوق قيمته 209 ملايين دولار، تم تخصيصه للفرق التي يشارك لاعبوها في مونديال "قطر 2022".

وستحصل الأندية المعنية على أجر يومي، يقدره "الفيفا" بنحو 10 آلاف دولار، طالما أن 832 لاعبا تم اختيارهم من أجل تمثيل المنتخبات في البطولة التي ستقام في قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

الصندوق، الذي وافق عليه "الفيفا" واتحاد الأندية الأوروبية عام 2015، يكافئ أيضا الأندية التي ساعدت في تطوير لاعبي كأس العالم.

ويتم توزيع حصة كل لاعب في الصندوق على الأندية التي لعب لها في العامين الماضيين.

وقال "الفيفا" إن أكثر من 400 ناد يلعبون في 63 دولة عضو حصلوا على أسهم مدفوعة من 209 ملايين دولار مخصصة من العائدات التجارية لكأس العالم "روسيا 2018".

وسدد "الفيفا"، 40 مليون دولار من الصندوق للاعبين الذين ذهبوا إلى كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، كما تم تخصيص 70 مليون دولار بعد أربع سنوات للبطولة التي أقيمت في البرازيل.

ومن المقرر أن تحصل الأندية على حصة أكبر في مونديال 2026، والذي سيضم حوالي 50 بالمائة إضافية من اللاعبين في بطولة موسعة تشمل 48 منتخبا.

المصدر: أ ب